Более 100 поездов задержали в Испании после железнодорожной катастрофы

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Столкновение двух поездов к югу от Мадрида привело к перебоям в движении более 100 составов. Об этом сообщила газета Pais.

Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией полностью приостановили с 08:54 утра по местному времени, то есть с 10:54 по московскому времени. Как уточнили журналисты, по маршруту в будни курсируют от 115 до 130 поездов дальнего следования и около 30 местных составов. Когда движение возобновится, пока неизвестно.

На фоне катастрофы мадридский центр переливания крови призвал граждан срочно сдать кровь. В соцсети Х представители медучреждения сообщили, что врачам необходимы донорская кровь I и II групп обоих резусов, а также кровь III группы с отрицательным резус-фактором.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перенесла заключительный день глобального саммита по вопросам ожирения, который проходил в Мадриде с 26 по 28 октября. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил решение необходимостью выразить уважение погибшим, их семьям и жителям Испании.

По его словам, премьер-министр страны Педро Санчес и министр здравоохранения Моника Гарсия, которые должны были участвовать в саммите, теперь заняты организацией мер по ликвидации последствий катастрофы. Новую дату проведения мероприятия объявят дополнительно.

Авария произошла утром 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, еще 179 пассажиров пострадали. При этом посольство РФ в Испании пока не получало обращений от россиян после катастрофы.

Причиной аварии могла стать ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif на фоне сбоя системы безопасности. Работник, ремонтировавший систему, не предупредил об опасном сближении поездов.

