El Pais: человеческая ошибка могла стать причиной столкновения поездов в Испании

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Причиной столкновения поездов в Испании могла стать человеческая ошибка. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники.

По данным журналистов, правительство Испании рассматривает версию, согласно которой причиной аварии стала ошибка оператора компании Adif (оператора железнодорожной сети. – Прим. ред.) на фоне сбоя системы безопасности.

При этом отмечается, что система автоматизирована. Из-за сбоя движение было остановлено, а переход в ручной режим управления мог привести к его возобновлению, из-за чего и произошла катастрофа.

При этом, по информации ABC, работник, который занимался ремонтом системы безопасности, не предупредил об опасном сближении поездов.

Председатель правительства Испании Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что потрясен случившемся. В соцсети X он написал, что находится в постоянном контакте с министром транспорта Оскаром Пуэнте и с региональными властями.

По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы. Они помогают пострадавшим и обеспечивают их безопасность в координации с соответствующими органами.

О случившемся стало известно 28 октября. Поезда столкнулись в испанском городе Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча), в 09:00 по местному времени, то есть в 11:00 по московскому. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. По предварительной информации, погибли не менее 46 человек.

