Pais: два поезда столкнулись в центральной Испании

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Два поезда столкнулись в центральной части Испании, сообщает газета Pais.

Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в провинции Толедо утром 28 октября. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Очевидцы рассказали о множестве пострадавших и прибытии на место врачей.

Ранее в Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд Rahman Baba Express. Железнодорожный состав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар.

В результате не менее четырех человек погибли, еще более 30 пострадали. По данным СМИ, поезд двигался со скоростью 100 километров в час, в вагонах находилось около 500 пассажиров.