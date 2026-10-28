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28 октября, 15:50

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Karar: машина для установки кеглей раздавила женщину в Турции

Машина для установки кеглей раздавила женщину в Турции

Фото: 123RF.com/asphoto777

В турецком Чорусе 28-летняя сотрудница детского развлекательного центра Мелике Йетер погибла после того, как ее придавило машиной для установки кеглей в боулинге. Об этом сообщает Karar.

21 октября девушка подошла к оборудованию, чтобы выяснить причину сбоя. В этот момент машина неожиданно включилась и травмировала ее. Коллеги вызвали скорую помощь.

В больнице Йетер оказали первую помощь, а через 2,5 часа отпустили домой. Вскоре ей стало плохо, началась сильная рвота, и девушку госпитализировали повторно. Медики обнаружили разрыв печени и внутреннее кровотечение, вызванные ударом оборудования. Пациентку перевели в отделение интенсивной терапии, но спасти не удалось.

По данным издания, врачи, которые осматривали Йетер в первый раз, ограничились рентгеном грудной клетки и не назначили других исследований. Прокуратура проверяет медиков на предмет возможной медицинской халатности.

Владельца развлекательного центра задержали. По имеющимся данным, чинить боулинговую машину Йетер была не обязана. Кроме того, ее могли оформить на работу без полиса социального страхования.

За три месяца до случившегося возлюбленный Йетер сделал ей предложение. Пара планировала сыграть свадьбу.

Ранее во Франции специалист по уничтожению грызунов тяжело ранил выстрелом в голову свою жену, так как принял ее за крысу. Пуля попала женщине между глаз. Ее доставили в военный госпиталь Перси в Кламаре, однако состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое. Врачи не исключили смерть мозга.

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