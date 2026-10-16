Stampa: в Италии нашли обезглавленными пожилых супругов

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Пожилую супружескую пару обнаружили убитой и обезглавленной в собственном доме в провинции Модена на севере Италии, сообщила газета Stampa.

На телах погибших нашли глубокие раны в области головы. По подозрению в двойном убийстве задержан 55-летний сын женщины от предыдущего брака Даниэль Тавони. Правоохранители задержали мужчину в ночь на пятницу, 16 октября: он сидел на корточках в углу у входа в дом.

Соседи описывают Тавони как человека с проблемами. Он не работал и находился под наблюдением социальных служб. Мать, по информации СМИ, в разговорах с подругами не скрывала тревоги за сына – они часто ссорились из-за денег.

Обнаружение тел потрясло жителей городка Мирандола. На место приехали полицейские, карабинеры, пожарные и сотрудники экстренной медицинской службы. Улицу с домом погибших оцепили.

Ранее в Гане, в регионе Вольта, тела беременной женщины и ее мужа обнаружили в их собственном доме. Погибшие – 35-летний каменщик Дэниел Агбеньега и его 30-летняя супруга Пейшенс Авуми. Женщина находилась на 7-м месяце беременности. Предварительно, мужчина мог убить ее, а после покончить с собой. Уточняется, что накануне пара гостила у родителей женщины. Предположительно, смерть наступила всего через полчаса после того, как супруги вернулись домой.

