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09 октября, 20:34

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GNA: тела беременной женщины и ее мужа нашли в их доме в Гане

Тела беременной женщины и ее мужа нашли в их доме в Гане

Фото: 123RF.com/federicofoto

Тела беременной женщины и ее мужа обнаружены в их собственном доме в регионе Вольта в Гане. Об этом пишет Ghana News Agency.

Погибшие – 35-летний каменщик Дэниел Агбеньега и его 30-летняя супруга Пейшенс Авуми. Женщина была на 7-м месяце беременности. Предварительно, мужчина мог убить ее, а затем покончить с собой.

Уточняется, что накануне пара гостила у родителей женщины. Предполагаемая смерть наступила всего через полчаса после того, как супруги вернулись домой. При этом, по словам соседей, разногласий у погибших не было. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в Бердске Новосибирской области мужчина задушил свою жену бюстгальтером. По информации следователей, между супругами вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. В итоге злоумышленник повалил женщину на диван, обмотал предмет гардероба вокруг ее шеи и начал сдавливать.

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