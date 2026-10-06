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06 октября, 16:58

Происшествия

Таскавший за волосы беременную жену мужчина получил условный срок в Архангельской области

Фото: depositphotos/feedough

Котласский суд Архангельской области приговорил 23-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы условно за систематическое насилие над супругой во время и после ее беременности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчина начал проявлять агрессию еще до официального оформления отношений: он требовал полного подчинения, унижал спутницу и избивал ее, узнав о беременности. Он бил женщину по лицу и голове, таскал за волосы и обливал холодной водой.

Уточняется, что физические и психические страдания причинялись потерпевшей в период с 18 мая 2025 года по 8 февраля 2026 года. Она не обращалась в полицию, потому что верила обещаниям и извинениям мужа.

Подсудимый полностью признал вину и согласился с обвинением, которое ему предъявили. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: малолетний ребенок, полное признание вины и раскаяние. Женщина приняла извинения супруга и сама просила не лишать его свободы.

В итоге ему назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

"В период испытательного срока он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа и являться на регистрацию по установленному графику", – отметили в суде.

Ранее в Москве 44-летнего мужчину, пытавшегося убить жену и сына, приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. Установлено, что он пьяный в квартире дома в Линейном проезде поссорился с женой и сыном-подростком, после чего взял на кухне нож и напал на них.

Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.

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