Фото: MAX/"Ростех"

НИИ химии и технологии полимеров имени академика Каргина разработал отечественный герметик "Анатерм-509" для автомобильной промышленности. Он позволит заменить импортные аналоги на роботизированных производственных линиях, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

В сравнении с импортными аналогами прослойки, сформированные из нового герметика, отличаются большей эластичностью, прочностью и маслостойкостью. Состав не теряет своих свойств при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов. "Анатерм-509" можно использовать на металлах, с которыми герметик обычно плохо сцепляется, а также для соединения деталей с большими зазорами.

В госкорпорации пояснили, что специалисты работают над новыми материалами и технологиями для снижения зависимости от зарубежных поставок. В "Ростехе" стремятся не копировать иностранные решения, а создавать собственную продукцию с улучшенными характеристиками.

Ранее стало известно, что продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют 1 декабря 2026 года практически во всех дилерских центрах Lada. В 2027 году "АвтоВАЗ" рассчитывает выпустить и продать не менее 20 тысяч таких машин, тогда как заводы компании позволяют производить до 70 тысяч кроссоверов ежегодно.

Сейчас ежедневно здесь выпускают примерно 50 таких автомобилей, а еженедельно – 250. Темп выпуска компания намерена увеличивать в ближайший месяц.

