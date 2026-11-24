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В Петрозаводске 47-летняя женщина, недавно потерявшая мужа на СВО, лишилась 12,5 миллиона рублей: мошенники убедили ее, что супругу посмертно причитаются государственная награда и денежная выплата, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, в начале ноября жительнице города позвонил мужчина, назвавшийся представителем фонда. Он попросил сверить паспортные данные якобы для назначения выплат ее мужу, участвовавшему в СВО. Вскоре после звонка женщине пришло оповещение о входе в ее учетную запись на "Госуслугах".

Затем по видеосвязи с женщиной связались лжесиловики и заявили об угрозе уголовного дела из-за "подозрительного перевода". Под их давлением вдова сняла со своих счетов средства, которые откладывала на квартиру, и передала их курьеру якобы для проверки. Деньги ей так и не вернули.

О случившемся она рассказала риелтору, тот посоветовал обратиться в полицию. Даже в присутствии оперативников уголовного розыска злоумышленники продолжали звонить и угрожали женщине обыском и описью имущества. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники разработали схему получения доступа к банковским счетам под видом доставки цветов. Они предлагают человеку принять подарок от неизвестного отправителя, а затем под различными предлогами просят назвать код из СМС.

В МВД предупредили, что он может использоваться для подтверждения операций в мобильном банке. С его помощью злоумышленники способны войти в банковские приложения жертвы, похитить деньги или оформить на нее кредит.

