Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 26 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

С 09:00 24 ноября ожидаются снегопады, местами сильные, метель, снежные заносы и гололедица. Предупреждение об осадках будет действовать до полуночи 26 ноября.

Кроме того, с полудня 24 ноября и в течение следующих суток прогнозируется усиление северного ветра. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение о непогоде будет действовать и в Подмосковье.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что снегопад 24 ноября принесет в Москву осадки общей массой, сопоставимой с весом 400 Останкинских телебашен.

По его прогнозу, снег начнет идти около 11:00, а во второй половине дня усилится и будет сопровождаться метелью. К вечеру на юге и юго-востоке Подмосковья снежный покров может вырасти до 8 сантиметров.

