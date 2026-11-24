Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Масса снега, который выпадет в Москве во вторник, 24 ноября, будет сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен. Такую оценку привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В Москве выпадет снега массой, эквивалентной 400 Останкинским телебашням, вмороженным в сугроб!" – сообщил Тишковец.

По словам синоптика, осадки начнутся около 11:00 и будут постепенно набирать интенсивность. Во второй половине дня прогнозируются сильный снег и метель. К вечеру на юге и юго-востоке Подмосковья высота снежного покрова может составить до 8 сантиметров.

Температура воздуха в столице будет держаться около 0 градусов. Северный ветер усилится до 7–12 метров в секунду, а атмосферное давление опустится до 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени: на метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 1,1 градуса. При этом синоптик отметил, что в ближайшие дни морозы усилятся, к концу месяца ночью в столице ожидается до минус 5–7 градусов.

