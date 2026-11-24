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Более 591 миллиона рублей составила стоимость золота, которое пропало при транспортировке из Магаданской области в другие регионы России. Золотодобывающая компания "Берелех" обратилась в арбитражный суд с иском к региональному управлению Спецсвязи, сообщается в официальном канале суда в мессенджере MAX.

По материалам дела, в сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли от предприятия груз с драгоценными и редкоземельными металлами. Его должны были доставить в другие регионы страны.

Позднее отправителю сообщили, что часть отправления утрачена. Компания оценила стоимость пропавших металлов более чем в 591 миллион рублей.

Руководство "Берелеха" направило в Управление Спецсвязи претензию с требованием компенсировать ущерб. Однако урегулировать спор без обращения в суд сторонам не удалось.

Помимо возмещения стоимости утраченного груза, золотодобывающая компания требует вернуть более 215 тысяч рублей провозной платы и выплатить 8,846 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря 2026 года.

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