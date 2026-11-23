Столичные полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже золотых украшений из церковной лавки в Москве.

Предполагаемая злоумышленница зашла в магазин и попросила продать икону Святой Агафьи. Образа в наличии не оказалось. Тогда прихожанка попросила оформить заказ на свое имя, чтобы отвлечь внимание женщины. В этот момент она переложила в свою сумку семь золотых крестиков и цепочку, общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемой предъявлено обвинение. Она заключена под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".