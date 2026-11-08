"Московский детектив": тайна черной тетради

Лето 1982 года. В московском Гастрономе № 1 внезапно гаснет свет. Прибывшие электромонтеры под видом ремонта проводки устанавливают в кабинете директора маленькую видеокамеру. Так началось одно из крупнейших коррупционных расследований в истории СССР.

Кто его инициировал? Какие ценности обнаружили у главного подозреваемого? И почему суд не стал заслушивать все показания директора Елисеевского?

Об этом – в программе "Московский детектив".