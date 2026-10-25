"Московский детектив": хочешь сниматься в кино

Летом 1988 года милиционеры обнаружили в районе Курского вокзала девушку. Она была изнасилована, ограблена и не помнила произошедшего.

Подобных случаев становилось больше. Маньяк получил прозвище "Режиссер". Он приглашал жертв сняться в фильме и заманивал в квартиру для кинопроб.

Почему из памяти пострадавших стиралось лицо преступника? Кто помог сотрудникам МУРа составить фоторобот? И какую роль в деле сыграл памятник Хо Ши Мину?

Об этом – в программе "Московский детектив".