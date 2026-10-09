Склад загорелся на севере Москвы

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Складское помещение загорелось на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Возгорание произошло на Вятской улице. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Специалистами принимаются меры к тушению пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на юго-востоке Москвы загорелись строительные бытовки. Пожар произошел на улице Нижние Поля. На месте происшествия уже работают огнеборцы. Сведений о пострадавших также не поступало.

До этого пожар потушили в квартире жилого дома на западе Москвы. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате ЧП один человек пострадал.

