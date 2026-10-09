Пожар произошел в бытовках на юго-востоке Москвы

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Строительные бытовки загорелись на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил экстренным службам 9 октября. Пожар произошел на улице Нижние Поля. На месте происшествия работают огнеборцы.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на юго-востоке Москвы произошел еще один пожар. Выяснилось, что загорелась металлическая пристройка к административному зданию, которое находится на Южнопортовой улице. В результате этого возгорания тоже никто не пострадал.

