09 октября, 11:24Происшествия
Пожар произошел в бытовках на юго-востоке Москвы
Фото: Москва 24
Строительные бытовки загорелись на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сигнал о возгорании поступил экстренным службам 9 октября. Пожар произошел на улице Нижние Поля. На месте происшествия работают огнеборцы.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее на юго-востоке Москвы произошел еще один пожар. Выяснилось, что загорелась металлическая пристройка к административному зданию, которое находится на Южнопортовой улице. В результате этого возгорания тоже никто не пострадал.