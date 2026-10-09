Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Пожар произошел на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, загорелась металлическая пристройка к административному зданию, расположенному на Южнопортовой улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, они принимают меры к тушению.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее трех человек спасли при пожаре в квартире жилого дома на Игарском проезде на северо-востоке Москвы. Возгорание оперативно ликвидировали пожарно-спасательные подразделения города. Информации о пострадавших не поступало.

