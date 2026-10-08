Трех человек спасли при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы

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Трех человек спасли при пожаре в квартире жилого дома на Игарском проезде на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС столицы в мессенджере МАХ.

Возгорание оперативно ликвидировали пожарно-спасательные подразделения города. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на складе на улице Магистральной в Казани. Огонь охватил крышу и одноэтажное здание из сэндвич-панелей, площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров, ранг повысили до № 3.

Для ликвидации привлекли 71 сотрудника и 21 единицу техники МЧС, пожар удалось локализовать без распространения на соседние объекты. Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причину возгорания.