08 октября, 01:28Происшествия
Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре
Фото: MAX/"Прокуратура Хабаровского края"
Женщина и четверо детей погибли при пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Возгорание произошло 8 октября на улице Гамарника. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тела пяти человек – женщины и ее четверых детей.
Следственный отдел по Комсомольску-на-Амуре возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что при пожаре на северо-западе Москвы погибла женщина. Возгорание произошло ночью 29 сентября в одной из квартир дома на улице Кулакова.