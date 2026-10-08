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08 октября, 01:28

Происшествия

Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

Фото: MAX/"Прокуратура Хабаровского края"

Женщина и четверо детей погибли при пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Возгорание произошло 8 октября на улице Гамарника. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тела пяти человек – женщины и ее четверых детей.

Следственный отдел по Комсомольску-на-Амуре возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при пожаре на северо-западе Москвы погибла женщина. Возгорание произошло ночью 29 сентября в одной из квартир дома на улице Кулакова.

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