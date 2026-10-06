ТАСС: пожар у дома XIX века на Большой Никитской улице ликвидирован

06 октября, 08:58Происшествия
Фото: MAX/"Москва 24"
Пожар, который возник возле здания на Большой Никитской улице в Москве, потушен. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
"Возле здания горел мусорный контейнер, была угроза перехода огня на дом", – уточнили в оперативных службах.
В результате случившегося никто не пострадал.
Возгорание зафиксировали утром 6 октября. Для подъезда экстренных служб было перекрыто движение по Большой Никитской от дома 58 до Садового кольца. В связи с этим водителей просили выбирать маршруты объезда.
По данному адресу находится доходный дом Полуэктова-Кухаренко, построенный в начале XIX века.