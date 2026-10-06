ТАСС: пожар у дома XIX века на Большой Никитской улице ликвидирован

Фото: MAX/"Москва 24"

Пожар, который возник возле здания на Большой Никитской улице в Москве, потушен. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Возле здания горел мусорный контейнер, была угроза перехода огня на дом", – уточнили в оперативных службах.

В результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание зафиксировали утром 6 октября. Для подъезда экстренных служб было перекрыто движение по Большой Никитской от дома 58 до Садового кольца. В связи с этим водителей просили выбирать маршруты объезда.

По данному адресу находится доходный дом Полуэктова-Кухаренко, построенный в начале XIX века.

