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06 октября, 08:58

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ТАСС: пожар у дома XIX века на Большой Никитской улице ликвидирован

Пожар возле дома XIX века в центре Москвы потушен

Фото: MAX/"Москва 24"

Пожар, который возник возле здания на Большой Никитской улице в Москве, потушен. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Возле здания горел мусорный контейнер, была угроза перехода огня на дом", – уточнили в оперативных службах.

В результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание зафиксировали утром 6 октября. Для подъезда экстренных служб было перекрыто движение по Большой Никитской от дома 58 до Садового кольца. В связи с этим водителей просили выбирать маршруты объезда.

По данному адресу находится доходный дом Полуэктова-Кухаренко, построенный в начале XIX века.

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