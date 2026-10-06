Участок Большой Никитской улицы перекрыт из-за возгорания

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Движение по Большой Никитской улице перекрыто из-за возгорания, случившегося в доме 60, строении 1. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водители не смогут проехать на участке от Садового кольца до дома 58, расположенного на Большой Никитской улице. Перекрытие действует на время работы экстренных служб. В связи с этим водителей попросили выбирать маршруты объезда.

Сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара и регулируют движение, в том числе отводя транспорт на соседние улицы.

Вместе с тем до 31 октября одна полоса на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой закрыта для проезда. Это связано со строительством инженерных сетей. На участке ограничения обустроены временные уширения.

