Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Горловке. Двое из них находились на остановке, еще один – в расположенном поблизости автомобиле, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Кроме того, в Калининском районе города при атаке БПЛА получили повреждения детский сад и многоквартирный дом, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем канале в МАХ

Ранее два мирных жителя ДНР погибли и еще десять получили ранения из-за атак украинских беспилотников. Один человек стал жертвой удара по пассажирскому автобусу у села Савельевка, еще один – машинист тепловоза на перегоне Булавино – Дебальцево.

В результате обстрелов также повреждены шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры. Помощник машиниста госпитализирован с ранениями.