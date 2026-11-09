Велосипедист погиб при атаке ВСУ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велосипедист погиб при атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперштаб региона.

Согласно его данным, FPV-дрон ударил по мужчине в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Велосипедист скончался на месте от полученных травм.

Ранее в Грайвороне Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на частный дом погиб мужчина, который получил тяжелые травмы. Также при ударе оказались повреждены окна, кровля дома и надворной постройки.

До этого два человека получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших находился в Белгороде, где атаке подвергся многоквартирный дом. Второй инцидент произошел в Новом Осколе: там БПЛА ударил по коммерческому зданию, в результате мужчина получил травмы.