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09 ноября, 11:09

Город

В Москве подвели итоги бизнес-миссии в Южно-Африканскую Республику

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В октябре московские предприниматели при поддержке города впервые посетили с бизнес-миссией Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Они презентовали потенциальным покупателям решения в области информационных технологий и медицины, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Столичные компании провели порядка 200 встреч с иностранными коллегами, подписали один экспортный контракт и два соглашения о сотрудничестве. Эти договоренности помогут расширить присутствие московских брендов на южноафриканском рынке", – отметила Наталья Сергунина.

Участники бизнес-миссии представили широкий спектр разработок – от программного обеспечения и цифровых платформ для корпоративного и государственного сектора до электронных сервисов и медицинского оборудования. Переговоры проходили на площадке международной выставки World Health Expo Johannesburg.

Наталья Сергунина добавила, что Москва уже сегодня входит в число российских регионов-лидеров по объему поставок в ЮАР. За первые шесть месяцев 2026 года город обеспечил порядка 11% отечественного несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну.

Ранее представители делового сообщества столицы встречались с предпринимателями из ЮАР только в онлайн-формате, во время их визита в Россию или на мероприятиях в других государствах.

В этом году для городских брендов также впервые были организованы выезды в Мьянму, Нигерию, Эфиопию и на Филиппины.

Участие в международных выставках и бизнес-миссиях – один из самых востребованных инструментов продвижения московских брендов за рубежом. Календарь деловых событий формируется с учетом пожеланий экспортеров.

Город помогает им с арендой и застройкой площадки, организацией переговоров и другими вопросами.

Поддержка экспортно ориентированных предпринимателей столицы осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Заммэра столицы Максим Ликсутов сообщал, что производственный экспорт Москвы в страны Африки в 2025 году вырос почти вдвое – на 89,5% по сравнению с 2024-м. Город занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с континентом. Основными направлениями сотрудничества стали фармацевтика, машиностроение для ТЭК и приборостроение.

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