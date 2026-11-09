Психолог Евгеника: повторять просьбу мужчине много раз бесполезно

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Многократное повторение своих желаний не играет никакой роли с точки зрения внимания мужчины: значение имеет не то, сколько раз женщина их проговорит, а как. Об этом в беседе с "Радио 1" сообщила психолог Евгеника (настоящее имя – Евгения Костенникова).

По ее словам, проговаривать желательно всегда один раз и сразу ставить условия, потому что иначе можно просто "заменить радио", указала специалист. Эксперт отметила, что условие – обязательная часть просьбы. Мужчину она охарактеризовала как "структурного зверя", которому важно понимать, что произойдет, если он не выполнит обращенное к нему пожелание.

При этом условия не должны быть агрессивными. В качестве примера Евгеника предложила сказать: "Вася, не разбрасывай, пожалуйста, носки по квартире. Мне это больно, я это терпеть не хочу. Давай не будем портить наши прекрасные отношения, я тебя очень люблю. Но если в следующий раз я увижу носки на полу – я их выброшу в окно, не обижайся, любимый. Я не хочу скандалов, я не хочу ругани, носки выйдут в окно".

Ранее психолог Валентина Денисова-Мельникова пояснила, что привычка сопоставлять нынешнего партнера с бывшим может возникать по нескольким причинам. Среди них – незавершенные отношения или стремление оценивать настоящее через опыт прошлого.