Психолог Денисов-Мельников: неуверенность может заставлять сравнивать партнера с бывшим

Фото: 123RF.com/svitlanahulko

Привычка сопоставлять нынешнего партнера с бывшим может возникать по нескольким причинам, в том числе из-за неуверенности в себе или отношениях. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова.

По его словам, причиной таких сравнений также могут становиться незавершенные отношения или стремление оценивать настоящее через опыт прошлого. Кроме того, новый партнер еще может оставаться недостаточно знакомым, тогда как особенности бывшего уже хорошо известны.

В некоторых случаях постоянные параллели указывают на эмоциональную привязанность к прошлым отношениям. Человек может начать новый роман, но при этом продолжать эмоционально жить в предыдущем. Психолог отметил, что подобное состояние может быть связано с любовной зависимостью или незавершенной привязанностью.

Иногда сравнения становятся способом задеть нынешнего партнера. Однако в любом случае, считает Денисов-Мельников, человеку стоит разобраться, почему он проводит такие параллели и что именно за ними стоит.

Психолог рекомендует отслеживать моменты, когда возникает желание сравнить партнеров, и анализировать собственные мотивы. Вместо оценки человека через призму прошлого стоит формулировать мысли с точки зрения собственных желаний и потребностей.

Ранее было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, что больше трети опрошенных россиянок хотя бы раз намеренно портили еду своим партнерам. Чаще всего женщины признавались в желании пересолить блюдо или сделать его острее, а поводом для таких действий становились обиды после ссор, забытые годовщины и опоздания домой. При этом половина респонденток в шутку обсуждала с близкими способы испортить партнеру ужин, а 12% делились подобными советами всерьез.