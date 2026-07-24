Эксперт Коломацкая: темы смерти, политики и здоровья табуированы на первом свидании

Почти треть мужчин не видят ничего предосудительного в обсуждении интимных предпочтений на первом свидании, показал опрос. Какие темы лучше не затрагивать при встрече и как в целом сделать ее идеальной, разбиралась Москва 24.

Первые слова

Мужчины и женщины кардинально разошлись во взглядах на то, о чем уместно говорить на первом свидании, сообщает газета "Известия" с ссылкой на данные исследования дейтинг-сервиса. К примеру, почти каждый третий мужчина (35%) не видит ничего предосудительного в обсуждении интимных предпочтений. Среди женщин подобную тему готовы затронуть только 12%.

При этом 61,5% респондентов убеждены, что готовность к откровенности определяется динамикой разговора, а не степенью доверия к собеседнику. Но более 80% участников все же предпочитают осторожный старт и начинают знакомство с легких, необязывающих тем.

Лидером среди допустимых для первого свидания вопросов стала профессиональная сфера – ее выбирают 70,9% опрошенных. Чуть меньше – 61,7% – готовы говорить о планах на будущее. В то же время женщины заметно активнее озвучивают свои ожидания от партнера – в 43,3% случаев против 34,2% у мужчин. Обменяться мнениями о политике не против только 23% россиян.

Абсолютное большинство опрошенных (62,3%) насторожит при первой встрече кардинальное несовпадение взглядов на жизнь. Также не располагают к комфортной атмосфере негативные высказывания о других (50,7%) и излишнее самолюбование (48,7%). Но даже в неприятной ситуации более 60% россиян не торопятся рвать отношения, а сначала пытаются разобраться в причинах, и только 15,2% готовы поставить точку сразу.

Опрос также выявил, что не все готовы к абсолютной прозрачности даже в близких отношениях: 48,5% оставят при себе личные тайны навсегда. При этом 31,8% респондентов заявили, что не имеют табуированных тем.

Ранее психолог Дмитрий Ягудин объяснил, кто должен оплачивать ужин на свидании. По его словам, обязанность закрыть счет ложится на того, кто предложил встретиться. Если же явного инициатора нет, вполне допустима оплата каждого за себя самого.

Мужчина вполне может предложить взять расходы на себя, но это его право оказать знак внимания, а не обязанность, подчеркнул Ягудин.

Где лучше промолчать?

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Первое свидание точно не должно быть экзаменом и попыткой узнать все о человеке сразу, обратила внимание клинический психолог Дарья Яушева. По ее словам, показать себя в идеальном свете – тоже не лучшая стратегия.

"Даже психологу нужно время, чтобы понять о собеседнике что-то важное: задать вопросы, понаблюдать, услышать. Очень многое зависит не только от личности, но и от контекста: человек может быть уставшим, не выспавшимся, с кем-то поссориться, или, наоборот, у него сложился исключительно прекрасный день. Поэтому первый совет – не делать поспешных выводов", – сказала психолог Москве 24.

Также, по мнению специалиста, нужно устанавливать границы, о чем комфортно рассказывать, и замечать, уважает ли их другой человек или пытается продавить. Последнее – плохой признак, указала Яушева.

"То же самое стоит делать и по отношению к собеседнику – уважать право не делиться информацией, которую он не готов рассказывать. Если есть поведение, которое вызывает вопросы (опоздание, неловкость и так далее), лучше спросить напрямую – возможно, что-то произошло", – отметила Яушева.

Однако поведение собеседника, которое вызывает тревогу, страх, отвращение или скуку, дает повод прислушаться к себе и подумать, не является ли это защитной реакцией на объективно неуместные или даже опасные действия вроде манипуляции и обесценивания.





Дарья Яушева клинический психолог Это логичное основание для того, чтобы не идти дальше. Также если человек обрушивает личную информацию, не пытаясь понять, готовы ли вы к этому, а ощущаете, что "для меня здесь нет места", скорее всего, его и в будущем не появится.

В то же время естественно ощущать волнение с незнакомым человеком. В этот момент Яушева посоветовала сказать себе то, что сможет поддержать: например, не нужно добиваться внимания любой ценой, это всего лишь свидание, и даже если оно пройдет неудачно, это не последняя встреча.

"Можно мысленно обнять себя и сказать, что вы у себя есть, вы на своей стороне и для себя ценны, важны и прекрасны. Также можно напомнить себе, что другой человек чувствует то же самое и ваше волнение может быть не так очевидно для него – он тоже не умеет читать мысли", – уточнила психолог.

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая пояснила Москве 24, что существуют темы, которые табуированы не только на первом свидании, но и в обществе незнакомых и малознакомых людей в целом. Среди них как интим, так и смерть, болезни, религия, политика, а также физические особенности собеседника. Они могут вызвать столкновение взглядов и, соответственно, негатив в общении.

"Стоит отдать предпочтение обсуждению интересов, любимых мест в городе, фильмов и книг, а также того, чем человек любит заниматься в свободное время", – рассказала эксперт.

Эта информация нужна, чтобы сформировалось впечатление о человеке: насколько ценности схожи, будет ли интересно продолжать общение после того, как первый эмоциональный всплеск стихнет. Задача первого свидания – понять, ваш это человек или нет и хотите ли вы дальше с ним общаться, пояснила специалист.

"Что касается внешнего вида, первое впечатление складывается из мелочей. Встречают по одежке, поэтому важно следить и за тем, что надето, и за осанкой, жестикуляцией, речью. Приятным бонусом и знаком внимания будет, если мужчина придет с цветами", – уточнила Коломацкая.

Место для свидания должно быть легким, не обязывающим проводить много времени вместе. Тогда все смогут посмотреть друг на друга, обменяться мнениями и понять, есть ли желание встретиться еще раз.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям По времени первое свидание может длиться от 30 минут и дольше, насколько будет приятно. Это та комфортная дистанция, которая позволяет осознать, хочется ли общаться с человеком. Как правило, в первые 5 минут уже все становится понятно, но полчаса не украдут много времени и дадут возможность скорректировать первое впечатление, которое тоже может быть обманчивым.

При этом в светском этикете инициатива встретиться традиционно исходит от мужчины. Если же хочется отказать, по словам эксперта, это нужно делать мягко и деликатно, чтобы не ранить человека. Например: "У меня на это время другие планы", тем самым откладывая встречу. Человек поймет, что следующая, скорее всего, не состоится.

Однако, если отношения позволяют, можно сказать прямо, что с конкретным человеком не по пути из-за разных взглядов на жизнь, резюмировала эксперт.

