18 мая, 19:36

Психолог Трофимова рассказала, как распознать "букетчицу" на свидании

Цена романтики: как "букетчицы" обманывают мужчин

"Букетчицы" обманывают российских мужчин во время свиданий, сообщили СМИ. Что это за схема мошенничества и как не попасть на уловку, разбиралась Москва 24.

"Нужные" магазины

Фото: 123RF.соm/wavebreakmediamicro

"Букетчицы" специально знакомятся с парнями в дейтинговых приложениях ради обмана, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, вскоре после начала общения девушка приглашает собеседника на встречу и во время прогулки якобы случайно приводит в определенный цветочный магазин. Спутник покупает ей букет, иногда за десятки тысяч рублей, после чего она сбегает под выдуманным предлогом. После встречи девушка возвращает цветы в магазин и отправляется на следующее свидание. За один вечер один букет может продаваться таким образом до пяти раз, уточняется в публикации.

По мнению юриста Аллы Георгиевой, в данной ситуации мужчине будет сложно доказать, что девушка является соучастницей схемы, поскольку при вручении цветов спутники крайне редко интересуются их дальнейшей судьбой.

"Для начала нужно вызвать у мужчины подозрение, чтобы он задумался, потом ему надо найти адрес цветочного магазина, а затем попытаться доказать факт сдачи букета. Это само по себе довольно редкое явление", – сказала эксперт Москве 24.

Однако при наличии доказательств (например, записи видеокамер в салоне) за подобное предусмотрена ответственность, обратила внимание она.

Если стоимость букета до 2,5 тысячи рублей, имеет место быть мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Ответственность за такое следующая: если стоимость букета до 1 тысячи рублей – штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 1 тысячи рублей, либо арест на 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. При сумме от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей – штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 3 тысяч рублей, либо арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.
Алла Георгиева
юрист

Эксперт также пояснила, что, если сумма выше 2,5 тысячи рублей, деяние может быть рассмотрено по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), причем по ее второй части, предполагающей преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку в подобных схемах задействовано от двух и более человек.

"В таком случае возможна ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. Ответственность наступает для каждого участника отдельно в зависимости от его роли и степени фактического участия в преступлении", – заключила юрист.

Распознать корысть

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Некоторые мужчины относят траты на цветы к категории бесполезных и не имеющих никакой практической ценности. Однако для женщины букет – это сигнал, который демонстрирует любовь, симпатию и желание доказать свои эмоции, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Трофимова.

"Отличить искреннюю девушку, жаждущую любви и внимания, от той, которая намерена продать букет или сдать его обратно ради заработка, действительно трудно. Последней движет корыстный интерес. Проблема не в парне и не в его недостатках – просто он встретил мошенницу, изначально нацеленную на получение денег", – рассказала психолог.

Чтобы избежать таких проблем, эксперт порекомендовала заранее посчитать, какую сумму мужчина в теории готов потерять ради того, чтобы разобраться, кто перед ним.

Если спутница просит букет, можно согласиться, но для себя четко разграничить, каким будет оптимальный бюджет. Если же она станет настаивать на более дорогом варианте, обижаться, игнорировать, молчать или любыми способами демонстрировать, что парень поступает неправильно уже на первом или втором свидании, он вправе усомниться в искренности мотивов.
Екатерина Трофимова
психолог

Юноши часто беспокоятся о своем образе в глазах девушки и окружающих, боясь выглядеть жалкими, смешными, бедными или никчемными. Поэтому стараются не ударить в грязь лицом: даже если собеседница не очень понравилась или ее поведение настораживает, общественное давление все равно заставляет раскошелиться.

"А потом, нарвавшись на такую мошенницу, мужчина закрывается, перестает доверять другим", – разъяснила эксперт.

Однако, если что-то идет не так или девушка вызывает настороженность, молодой человек может сказать "стоп" и не покупать никаких цветов.

"Как бы ни давило общество, мужчина тоже личность с чувствами, которой бывает больно, одиноко и грустно. Он может закрыться и порой испытывает отторжение и одиночество даже острее, чем женщина. Просто в мужском мире не принято об этом говорить", – заверила специалист.

Спутник имеет полное право свободно выбирать, хочет ли тратить деньги на девушку или нет: не стоит обращать внимание на давление окружающих, предупредила Трофимова.

Какасьева Александра

