Психолог Трофимова рассказала, как распознать "букетчицу" на свидании

"Букетчицы" обманывают российских мужчин во время свиданий, сообщили СМИ. Что это за схема мошенничества и как не попасть на уловку, разбиралась Москва 24.
"Нужные" магазины
"Букетчицы" специально знакомятся с парнями в дейтинговых приложениях ради обмана, сообщил телеграм-канал Mash.
По данным СМИ, вскоре после начала общения девушка приглашает собеседника на встречу и во время прогулки якобы случайно приводит в определенный цветочный магазин. Спутник покупает ей букет, иногда за десятки тысяч рублей, после чего она сбегает под выдуманным предлогом. После встречи девушка возвращает цветы в магазин и отправляется на следующее свидание. За один вечер один букет может продаваться таким образом до пяти раз, уточняется в публикации.
По мнению юриста Аллы Георгиевой, в данной ситуации мужчине будет сложно доказать, что девушка является соучастницей схемы, поскольку при вручении цветов спутники крайне редко интересуются их дальнейшей судьбой.
"Для начала нужно вызвать у мужчины подозрение, чтобы он задумался, потом ему надо найти адрес цветочного магазина, а затем попытаться доказать факт сдачи букета. Это само по себе довольно редкое явление", – сказала эксперт Москве 24.
Однако при наличии доказательств (например, записи видеокамер в салоне) за подобное предусмотрена ответственность, обратила внимание она.
Эксперт также пояснила, что, если сумма выше 2,5 тысячи рублей, деяние может быть рассмотрено по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), причем по ее второй части, предполагающей преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку в подобных схемах задействовано от двух и более человек.
"В таком случае возможна ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. Ответственность наступает для каждого участника отдельно в зависимости от его роли и степени фактического участия в преступлении", – заключила юрист.
Распознать корысть
Некоторые мужчины относят траты на цветы к категории бесполезных и не имеющих никакой практической ценности. Однако для женщины букет – это сигнал, который демонстрирует любовь, симпатию и желание доказать свои эмоции, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Трофимова.
"Отличить искреннюю девушку, жаждущую любви и внимания, от той, которая намерена продать букет или сдать его обратно ради заработка, действительно трудно. Последней движет корыстный интерес. Проблема не в парне и не в его недостатках – просто он встретил мошенницу, изначально нацеленную на получение денег", – рассказала психолог.
Чтобы избежать таких проблем, эксперт порекомендовала заранее посчитать, какую сумму мужчина в теории готов потерять ради того, чтобы разобраться, кто перед ним.
Юноши часто беспокоятся о своем образе в глазах девушки и окружающих, боясь выглядеть жалкими, смешными, бедными или никчемными. Поэтому стараются не ударить в грязь лицом: даже если собеседница не очень понравилась или ее поведение настораживает, общественное давление все равно заставляет раскошелиться.
"А потом, нарвавшись на такую мошенницу, мужчина закрывается, перестает доверять другим", – разъяснила эксперт.
Однако, если что-то идет не так или девушка вызывает настороженность, молодой человек может сказать "стоп" и не покупать никаких цветов.
"Как бы ни давило общество, мужчина тоже личность с чувствами, которой бывает больно, одиноко и грустно. Он может закрыться и порой испытывает отторжение и одиночество даже острее, чем женщина. Просто в мужском мире не принято об этом говорить", – заверила специалист.
Спутник имеет полное право свободно выбирать, хочет ли тратить деньги на девушку или нет: не стоит обращать внимание на давление окружающих, предупредила Трофимова.