Новости

15 мая, 13:47

Эксперт Самбурский: стоп-слово на случай ссор сохранит счастливые отношения в семье

Психолог рассказал, что поможет сохранить счастливые отношения внутри семьи

Фото: 123RF.com/kremen4886

Активное конструктивное реагирование и стоп-слово для скандалов помогут сохранить счастливые семейные отношения. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

15 мая отмечается Международный день семьи. Говоря о браке, эксперт отметил, что для сохранения отношений очень важно понять: конфетно-букетный период не длится вечно. После свадьбы партнеры переходят на другой уровень, где романтика тоже важна, но на первом месте оказывается ощущение безопасности рядом друг с другом.

В целом для всех членов семьи всегда важна уверенность, что родные в любых конфликтах будут на их стороне и никогда не "вынесут из дома" информацию, касающуюся каких-то чувствительных тем. Необходимо понимание, что с близкими всегда можно поделиться самым сокровенным, а в ответ получить поддержку, отметил психолог.

Во время свадьбы часто говорят фразу "и в горе, и в радости". Так вот интересно, что навык поддерживать в горе у многих все же развит, а в радости часто нет. А ведь когда мы эмоционально присоединяемся к позитивному переживанию другого, наша связь становится крепче. В свою очередь, насмешки, закатывания глаз в ответ и критика личности, наоборот, разрушают отношения.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Что касается конфликтов, которые бывают в любой семье, это нормально, главное, чтобы никто не манипулировал другими с помощью молчания, заставляя родных чувствовать себя виноватыми.

"Это сильно разрушает базовое доверие и становится в итоге ключевой причиной конфликтов", – предупредил психолог.

При этом избежать скандала, когда эмоции разгораются, поможет стоп-слово. Каждая семья может придумать свое, и в пиковые моменты оно будет сигналом для того, чтобы просто разойтись на 20–30 минут, успокоиться, выдохнуть. После этого можно снова вернуться к обсуждению проблем, если в этом останется необходимость, отметил эксперт.

Самбурский также напомнил, что обязательно должны быть какие-то ритуалы, связывающие семью, например совместные ужины, без телефонов, с беседами и рассказами о том, как прошел день.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала о пользе поцелуев. Во время них в кровь выбрасывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья: дофамина, играющего ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, а также окситоцина, отвечающего за привязанность и чувство безопасности.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

