Число пострадавших при атаке БПЛА на Рязань выросло до 28. Четыре человека погибли, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы ведомства Александра Пшенникова, четыре ребенка были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Он также рассказал, что один из детей был успешно прооперирован.

ВСУ атаковали Рязань дронами ночью в пятницу, 15 мая. При падении обломков оказались повреждены два многоэтажных жилых дома. Еще фрагменты БПЛА упали на территории одного из предприятий.

Из-за ЧП в детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки.

По факту гибели и ранения мирных жителей области возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Губернатор региона Павел Малков принял решение о выплатах семьям погибших, пострадавшим, а также за утраченное имущество.

