15 мая, 15:16Происшествия
СК начал проверку после нападения льва на сотрудника цирка во Владимире
Следственный комитет начал проверку после нападения льва на сотрудника цирка во Владимире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.
О степени тяжести полученных мужчиной травм, его состоянии и обстоятельствах инцидента в управлении не рассказали.
Как писали СМИ, лев напал на дрессировщика в передвижном цирке на Тракторной улице во Владимире. Мужчину госпитализировали с царапинами на предплечье.
До этого амурский тигр напал на охотника в Приморье. Мужчина доставлял корм на подкормочную площадку. В результате он погиб.