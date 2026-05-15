СК начал проверку после нападения льва на сотрудника цирка во Владимире

Фото: 123RF.com/nejron

Следственный комитет начал проверку после нападения льва на сотрудника цирка во Владимире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

О степени тяжести полученных мужчиной травм, его состоянии и обстоятельствах инцидента в управлении не рассказали.

Как писали СМИ, лев напал на дрессировщика в передвижном цирке на Тракторной улице во Владимире. Мужчину госпитализировали с царапинами на предплечье.

До этого амурский тигр напал на охотника в Приморье. Мужчина доставлял корм на подкормочную площадку. В результате он погиб.

