15 мая, 16:02

В Дагестане и Чечне восстановили важную инфраструктуру, поврежденную паводками

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Все системы жизнеобеспечения населения в Дагестане и Чечне, которые были нарушены из-за паводков, восстановлены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Глава ведомства Александр Куренков провел заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийного бедствия в этих регионах. В ходе собрания было озвучено, что в Дагестане из двух пунктов временного размещения домой вернулись все 66 человек, включая 17 детей.

В настоящее время правительство региона продолжает расчистку подмостовых пространств для безопасного прохождения паводковых вод. Превентивные меры должны снизить риски во время штормового предупреждения 15–17 мая.

Вместе с тем, продолжили в пресс-службе, особое внимание уделяется финансовым выплатам: уже почти 29 тысяч пострадавших жителей республик получили различные пособия и компенсации.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в Дагестане и Чечне в конце марта на фоне обильных осадков. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Из-за последствий паводков было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей.

К середине апреля ситуацию удалось стабилизировать. В частности, все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни освободились от воды.

