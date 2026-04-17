Новости

Новости

17 апреля, 09:09

Происшествия

В МЧС заявили о постепенной стабилизации паводковой обстановки в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Паводковая обстановка в Дагестане постепенно стабилизируется. Об этом МЧС РФ заявило ТАСС.

Вместе с этим на территории ряда районов республики активизировались оползни. Например, угроза размытия фундаментов домов существует в селах Гурбуки и Карабудахкент в Карабудахкентском районе. Местных жителей эвакуировали, специалисты ведут работы по укреплению берега и изменению русла реки.

В это же время подтопленными остаются 120 домов и 129 приусадебных участков в 4 населенных пунктах 4 муниципальных образований Дагестана. Также подтоплены 6 участков автомобильных дорог. Работы по восстановлению электричества продолжаются в 4 муниципалитетах, добавили в МЧС.

Кроме того, 527 человек, включая 176 детей, находятся в 15 пунктах временного размещения, открытых на территории республики. При этом оперативный штаб принял от местных жителей, пострадавших при паводке, уже свыше 190 тысяч заявлений об оказании различной помощи.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди. Наводнение признали ЧС федерального характера. Также следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей из-за последствий паводков.

