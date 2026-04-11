Глава Дагестана Меликов отреагировал на сообщения о своей отставке

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале прокомментировал слухи о своей отставке, процитировав советский фильм, и подчеркнул, что сейчас его главная задача – налаживать жизнь в регионе и помогать людям.

Он рассказал, что со вчерашнего дня после заседания правительственной комиссии работает в федеральных органах власти, чтобы как можно скорее нормализовать обстановку в Дагестане, помочь пострадавшим и создать основу для дальнейшего динамичного развития республики.

По словам Меликова, он занимается тем же, чем и последние шесть лет на своем посту, и, получив поддержку Владимира Путина, уверен, что все будет сделано качественно и оперативно.

При этом, отметил глава региона, уже несколько дней в кабинетах дагестанских чиновников, в кулуарах, СМИ и соцсетях не утихают обсуждения. Комментируют не чрезвычайную ситуацию и помощь, которую ждут люди, а политические новости, соревнуясь, кто бросит в него "больший ком грязи", причем все это делается исподтишка.

"Мне очень хочется ответить им цитатой из фильма: "В бой идут одни старики": "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду", – заявил он.

Глава Дагестана также заявил, что в ближайшие дни встретится с журналистами, блогерами и общественностью в прямом эфире и ответит на любые вопросы.

Он подчеркнул, что никогда не прятался ни от опасности, ни от людей и не собирается делать этого сейчас, и поручил созвать максимально широкий круг участников.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Меликов может покинуть свой пост. Также уточнялось, что должности могут сменить глава Брянской области Александр Богомаз и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Кремле, в свою очередь, отказались давать комментарии в отношении Гладкова.