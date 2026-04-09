В Кремле отказались комментировать слухи о возможной отставке Гладкова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможных кадровых перестановках в Белгородской области. Об этом он сказал RTVI.

Журналисты со ссылкой на источники сообщали, что в Белгородской области может смениться губернатор. Выборы должны пройти в сентябре 2026 года. Однако СМИ выяснили, что нынешний глава региона Вячеслав Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время из-за состояния здоровья.

Несмотря на то что рейтинги чиновника достаточно высокие, его могут ротировать, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что он уже отработал один срок. Кроме того, журналисты указали, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области "не лучшая", так как, по сравнению с прежними временами, в регионе "ухудшилось качество жизни".

Гладкова якобы может сменить на посту замглавы Иркутской области, участник СВО генерал-майор Александр Шуваев. Помимо этого, свои должности, как утверждалось, могут покинуть глава Брянской области Александр Богомаз и глава Дагестана Сергей Меликов.

