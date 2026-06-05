Приложение ВТБ для IPhone исчезло из App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильное приложение ВТБ "Сириус" для IPhone пропало из App Store. При переходе по ссылке для скачивания высвечивается надпись, что приложение недоступно.

"<...> Приходите в офисы ВТБ, и наши сотрудники установят вам приложение. От вас только паспорт, данные для входа в аккаунт Apple ID", – говорится в сообщении в канале ВТБ в мессенджере MAX.

Ранее из маркета App Store пропало приложение мессенджера MAX. Однако уже установленное приложение на устройства Apple продолжает работать.

Через некоторое время MAX перестал отправлять уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple. Остальные функции работают, как и раньше.

В компании заявили, что удаление мессенджера связано с соблюдением антироссийских санкций. По данным СМИ, на данных мерах якобы настаивала "российская оппозиция".