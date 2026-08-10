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10 августа, 11:58

Политика

Более 300 избирательных участков откроют за рубежом на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва за пределами России организуют на 312 участках в 152 государствах, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на заседании комиссии.

Из общего числа участков 305 образованы руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, еще семь – в Байконуре в Казахстане.

При этом на выборах в 2021 году за рубежом работали 348 участков в 143 странах. Таким образом, число зарубежных участков сократилось на 29, но география голосования расширилась на девять государств.

Больше всего участков откроется в Евразии – 237 в 84 странах. В Африке будут работать 50 участков в 45 странах, в Северной Америке – 13 участков в 9 странах, в Южной Америке – 16 участков в 12 странах, в Австралии и Новой Зеландии – 3 участка в 2 странах.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Первыми в бюллетене будут идти такие партии, как "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. За ними – Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

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