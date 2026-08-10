10 августа, 15:56Политика
Путин заявил о выстроенной системе поддержки участников СВО и их семей
Фото: kremlin.ru
В России действует целая система поддержки бойцов СВО и их близких. Об этом Владимир Путин рассказал во время поездки в Бурятию, на встрече с урбанистами, развивающими города Дальнего Востока.
Президент подчеркнул, что государственную поддержку получают как военнослужащие в зоне спецоперации, так и те, кто уже вернулся домой.
Ранее Путин призвал оперативно реагировать на все проявления несправедливости в отношении участников СВО и членов их семей. Российский лидер отметил, что они должны чувствовать поддержку со стороны государства.
До этого Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах России. Они распространяются на бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, а также членов их семей.