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10 августа, 15:56

Политика

Путин заявил о выстроенной системе поддержки участников СВО и их семей

Фото: kremlin.ru

В России действует целая система поддержки бойцов СВО и их близких. Об этом Владимир Путин рассказал во время поездки в Бурятию, на встрече с урбанистами, развивающими города Дальнего Востока.

Президент подчеркнул, что государственную поддержку получают как военнослужащие в зоне спецоперации, так и те, кто уже вернулся домой.

Ранее Путин призвал оперативно реагировать на все проявления несправедливости в отношении участников СВО и членов их семей. Российский лидер отметил, что они должны чувствовать поддержку со стороны государства.

До этого Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах России. Они распространяются на бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, а также членов их семей.

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