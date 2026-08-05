Собянин: миллионы москвичей направляют гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Миллионы москвичей направляют гуманитарную помощь в зону СВО, помимо поддержки со стороны органов государственной власти. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

Он также подчеркнул важность медицинской и социальной поддержки бойцов, организованной в Москве. В столице действует сеть госпиталей, где помощь получают как москвичи, так и военнослужащие, направленные Минобороны. Речь идет о тысячах бойцов, уже прошедших лечение.

Для тех, кому требуется дополнительная помощь, в городе развернут крупнейший реабилитационный центр.

"Москва здесь всегда была лидером и оказывает помощь не только москвичам, но и всем ребятам, которые в этом нуждаются", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что за первые полгода почти 170 тонн гуманитарных грузов направили жители Юго-Восточного административного округа. В зону СВО отправили более 2,5 тысячи маскировочных сетей и тысячи гигиенических наборов, а также специализированное оборудование и другие необходимые предметы. При этом грузы формируют адресно, учитывая заявки подразделений.

