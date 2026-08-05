Пентагон убрал с сайта отчеты об испытаниях оружия за 25 лет

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Пентагон убрал с официального сайта несекретные ежегодные отчеты об испытаниях американских вооружений, которые публиковались на протяжении 25 лет, передает Bloomberg.

Доступ к документам ограничили 30 июля по распоряжению главы управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Эми Хеннингер. В ведомстве назвали это упреждающей мерой для усиления безопасности США.

Как отметило агентство, причиной стало опасение, связанное с возможностью использования искусственного интеллекта противниками для анализа разрозненных открытых данных, что позволит им создать детализированную картину уязвимостей американских военных систем и критической инфраструктуры.

Доступ к отчетам теперь возможен только через защищенную сеть. Просмотреть их могут лишь те сотрудники, которые имеют военные идентификационные карты, выданные после прохождения проверки в ФБР.

Документы включали оценки эффективности крупнейших программ вооружений, а также информацию о выявленных в ходе испытаний недостатках, таких как проблемы с надежностью и техническим обслуживанием.

Вместе с докладами Счетной палаты США они служили одним из главных открытых источников информации о состоянии дорогостоящих военных проектов, в частности программы истребителя F-35 стоимостью 1,6 триллиона долларов.

До этого Пентагон также впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию подготовленного для конгресса ежегодного доклада Счетной палаты о программе истребителей F-35. Документу присвоили статус "контролируемой несекретной информации".

Ранее Пентагон включил 33 российские научные и образовательные организации в перечень якобы угрожающих национальной безопасности США. Всего в список вошли 130 учреждений из Китая, Ирана и России.

В министерстве обороны США пояснили, что эти учреждения повышают риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых правительством США.