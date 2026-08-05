В Бразилии капибары прогулялись по зданию законодательной ассамблеи штата Мату-Гросу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Две капибары зашли внутрь здания законодательной ассамблеи бразильского штата Мату-Гросу в городе Куяба. Об этом сообщает портал G1.

Животные, спокойно гуляющие по помещениям, попали на видео.

Как отмечается в публикации, появление капибар в районе ассамблеи не редкость, поскольку здание расположено рядом с парком, где обитают эти грызуны. Они регулярно выходят за его пределы и иногда заходят в административные постройки.

Схожий случай ранее произошел в Национальном университете Колумбии. Ягуар проник в здание вуза и прогулялся по его коридорам. Появление дикого зверя привело к приостановке занятий.

На место ЧП прибыли пожарные, полицейские и специалисты по охране природы. Зверя поймали и перевезли в ветеринарный центр для наблюдения. В результате никто не пострадал.