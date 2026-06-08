Почти 100 школ закрыли в Японии из-за появления медведя

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В Японии почти 100 школ закрыли из-за появления в городской черте медведя, сообщает The Guardian.

Впервые черного азиатского медведя заметили 6 июня возле парка в городе Уцуномия. Затем он появился перед двумя молодыми людьми 7 июня, а 8 июня его обнаружили в промзоне.

Были закрыты 94 начальные и средние школы. Жителей города призвали укрываться в ближайшем в здании при встрече с медведем, а также держать закрытыми двери и окна. Население информируют через автомобили с громкоговорителями. Хищника ищут правоохранители и ассоциация охотников.

Ранее сообщалось, что в Японии обнаружены аномально крупные медведи. Один из медведей, напавший на охотников, весит 280 килограммов. На острове Хоккайдо был пойман другой зверь – его масса составила 330 килограммов. По предположению ученых, перед впадением в спячку животные активно питались кукурузой, что привело к значительному накоплению жировых запасов.

