Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 15:34

В мире

Правительство Японии выпустило детскую аниме-инструкцию по защите от медведей

Фото: anzenkyouiku.mext.go.jp

Правительство Японии на фоне роста числа нападений медведей на людей выпустило короткий аниме‑ролик для детей, который объясняет, как вести себя при встрече с этими животными. Видео называется "Три обещания, чтобы не подвергнуться нападению медведя".

В ролике детям советуют вместе с родителями заранее проверять, какие места часто посещают медведи, а также ни в коем случае не приближаться к опасным зонам. Кроме того, ребят призывают ходить в школу шумно и группами, использовать предметы, которые издают звуки, или просто громко разговаривать.

"Идите в школу шумно, чтобы медведь понял, что вы там. Часто он настораживается и не подходит ближе", – поясняется в видео.

Третье правило касается ситуации, когда ребенок заметил медведя или его следы. В таком случае нельзя кричать и поворачиваться к животному спиной – нужно спокойно отступить и обратиться за помощью в ближайший магазин или дом.

Если же медведь напал, детям рекомендуют принять защитную позу: лечь на землю лицом вниз, поджать под себя ноги и закрыть голову руками.

Согласно данным министерства окружающей среды Японии, ситуация с нападениями медведей достигла критических показателей для страны в 2025 финансовом году, то есть с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2026 года. Число пострадавших от нападений этих животных достигло 238, из которых 13 человек погибли.

Кроме того, зафиксировано 50 776 случаев появления медведей по всей стране – причем не только в горных районах, но и в городской среде.

Ранее медведь напал на гражданина России в горной местности к западу от столицы Японии Токио. По информации полиции, инцидент произошел на лесной дороге в населенном пункте Окутама.

По словам журналистов, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Россиянин получил травмы рук и лица.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика