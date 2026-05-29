Правительство Японии выпустило детскую аниме-инструкцию по защите от медведей

Правительство Японии на фоне роста числа нападений медведей на людей выпустило короткий аниме‑ролик для детей, который объясняет, как вести себя при встрече с этими животными. Видео называется "Три обещания, чтобы не подвергнуться нападению медведя".

В ролике детям советуют вместе с родителями заранее проверять, какие места часто посещают медведи, а также ни в коем случае не приближаться к опасным зонам. Кроме того, ребят призывают ходить в школу шумно и группами, использовать предметы, которые издают звуки, или просто громко разговаривать.

"Идите в школу шумно, чтобы медведь понял, что вы там. Часто он настораживается и не подходит ближе", – поясняется в видео.

Третье правило касается ситуации, когда ребенок заметил медведя или его следы. В таком случае нельзя кричать и поворачиваться к животному спиной – нужно спокойно отступить и обратиться за помощью в ближайший магазин или дом.

Если же медведь напал, детям рекомендуют принять защитную позу: лечь на землю лицом вниз, поджать под себя ноги и закрыть голову руками.

Согласно данным министерства окружающей среды Японии, ситуация с нападениями медведей достигла критических показателей для страны в 2025 финансовом году, то есть с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2026 года. Число пострадавших от нападений этих животных достигло 238, из которых 13 человек погибли.

Кроме того, зафиксировано 50 776 случаев появления медведей по всей стране – причем не только в горных районах, но и в городской среде.

Ранее медведь напал на гражданина России в горной местности к западу от столицы Японии Токио. По информации полиции, инцидент произошел на лесной дороге в населенном пункте Окутама.

По словам журналистов, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Россиянин получил травмы рук и лица.