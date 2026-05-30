Возгорание танкера произошло в Таганроге в результате атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания произошло на территории порта в Таганроге Ростовской области в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Информация о других последствиях удара уточняется.

Ранее два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области. От полученных ранений они скончались на месте.

Еще два человека пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.