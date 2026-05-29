Мужчина задержан после видео в Сети о домогательствах к девочке в метро Москвы

Уроженец Тверской области задержан после информации в СМИ о домогательствах к девочке в столичном метро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в MAX.

В Сети появились видео с непристойным поведением молодого человека, а ряд пользователей утверждали, что такие факты не единичны, отметила она. В итоге полицейские установили личность мужчины и доставили его в отдел.

"Проводится разбирательство, по итогам которого будет принято решение в соответствии с законом", – указала представитель МВД.

Информацию о том, что в вагоне поезда метро Москвы взрослый мужчина обнимал и целовал девочку-подростка, распространил один из юристов. По его информации, неизвестный заявлял, что ему 17 лет, хотя внешний вид этому не соответствовал. Он отметил, что написал заявление в полицию.

После публикации комментаторы опознали в мужчине владельца кофейни в Коммунарке, где в основном работают и собираются подростки.

Как утверждает канал "Осторожно, Москва", подозрительный мужчина знакомился с девочками в соцсетях, с одной из них он восемь месяцев строил отношения, скрывая свой возраст. По некоторым данным, мужчина слал интимные фото. На протяжении всего общения он якобы склонял к близости, угрожая изнасилованием и манипулируя.

"Человек очень много врал и признавался в сексуальных действиях против маленьких девочек 12–13 лет, ему нравилось проводить время среди детей, возможно, имело место репродуктивное насилие, говорил, что, если у нас с ним в ближайшее время не будет детей, он уйдет", – указала одна из жертв.

Во время отношений с другой девочкой он запрещал ей носить определенную одежду, ярко краситься и угрожал покончить с жизнью.

Журналисты добавили, что общение одной из девочек с мужчиной закончилось после ее отказов от близости. Кроме того, родители обратились с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина представлялся полицейским и приставал к девушкам в столичном парке "Сокольники", объясняя свои действия операцией по поимке преступника.

Для якобы обеспечения конспиративности мужчина потребовал, чтобы девушка исполняла роль его спутницы, на что она согласилась, опасаясь последствий. Во время "прогулки" фигурант стал ее домогаться и совершил насильственные действия сексуального характера. Злоумышленника задержали.

