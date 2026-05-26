26 мая, 11:09

Общественник Бородин: курсы пикапа нужно приравнять к деструктивному контенту

Фото: 123RF.com/deagreez

Распространение курсов пикапа должно стать наказуемым в России, а само подобное обучение нужно признать деструктивным контентом. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с изданием "Абзац".

Он считает, что такие курсы с юридической точки зрения зачастую содержат признаки пропаганды насилия или же склонения к действиям сексуального характера. Бородин готов обратиться с такой инициативой в Госдуму.

"Никакие отговорки про "свободу предпринимательства" здесь не работают, когда страдают реальные девушки и парни. Я призываю законодательно запретить на территории РФ курсы пикапа", – сказал он.

Представитель ФПБК отметил, что подобное обучение – совсем не про психологию или отношения. По его мнению, такие курсы заставляет человека воспринимать партнера не как отдельную личность, а как "цель для "взлома". Он назвал предлагаемую покупателям программу инструкцией по психологическому насилию, обесцениванию и манипуляции человеком.

Собеседник издания подчеркнул, что вопрос о курсах пикапа является вопросом нацбезопасности. Общественник сказал, что эту сферу нельзя оставлять без контроля, поскольку преступления по данной тематике участились.

Ранее Бородин предложил вводить штрафы за публикацию фото в купальниках на аватарках в социальных сетях. Свою инициативу он объяснил защитой психики детей и предотвращением распространения неприемлемого контента в интернете.

