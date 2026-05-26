26 мая, 10:56

Мэр Москвы

Собянин: более 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов в текущем учебном году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В их число вошли Московская школа управления "Сколково", производители силовой электроники, инновационных протезов, высокотехнологичных лабораторий для ускоренной селекции растений и архитектурное бюро.

Представители компаний организовали для школьников свыше 520 бизнес-тренингов и семинаров. В их рамках ребята могли научиться определять целевую аудиторию, строить воронки продаж и финансовые модели, разрабатывать бизнес-планы и схемы управления рисками, а также развивать навыки командной работы и креативное мышление. В финале программ прошла защита проектов.

Кроме того, партнеры стали участниками направления "Шаг в бизнес" научно-практической конференции "Наука для жизни", где ребята защищали свои предпринимательские проекты. В направлении были задействованы более 8 тысяч человек. Свыше 1 тысячи школьников более чем с 700 бизнес-проектами оказались победителями и призерами.

Собянин рассказал, что многие ребята запускают собственное дело и начинают получать доходы еще до поступления в вуз. Например, Ирина Мочалова из школы № 1371 "Крылатское" сделала бренд украшений ручной работы из эпоксидной смолы. Александр Иноземцев из школы № 1434 вместе с партнерами смог открыть киностудию, в которой создается ИИ-контент для клипов, фильмов и рекламы.

На сегодняшний день предпринимательские классы насчитывают более 11 тысяч старшеклассников. Почти все выпускники поступают в университеты на специальности по бизнесу, экономике и управлению.

Ранее свыше 25 тысяч учеников 10-х предпрофессиональных классов прошли посвящение в будущие специалисты в вузах. Ребята посетили лаборатории, симуляционные центры и креативные полигоны. В частности, ученики инженерных и IT-классов побывали в МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИУ "МИЭТ" и МФТИ.

мэр Москвыбизнесобразованиегород

