27 мая, 06:57Происшествия
Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Таганрог
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Таганрог. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере MAX.
Пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в город загорелись несколько автомобилей. Прибывшие пожарные оперативно локализовали огонь.
Ранее один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Энергодаре Запорожской области. Также дронами были уничтожены три машины в черте города.