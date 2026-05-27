Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Таганрог. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере MAX.

Пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в город загорелись несколько автомобилей. Прибывшие пожарные оперативно локализовали огонь.

Ранее один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Энергодаре Запорожской области. Также дронами были уничтожены три машины в черте города.