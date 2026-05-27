27 мая, 17:38

Административная граница установлена между Крымом и Херсонской областью

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Парламент Крыма утвердил соглашение об установлении границы с Херсонской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу законодательного органа Владимира Константинова.

Как сказано в пояснительной записке, фактические границы при этом не меняются, никаких разногласий по их прохождению нет. Соглашение было утверждено для внесения информации в государственный кадастр недвижимости.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, согласно которой страны Европы никогда не признают российскую юрисдикцию в новых регионах, включая Крым. Константинов, в свою очередь, назвал это решение абсурдом, так как ЕП не обладает никакими правами, а это заявление стоит рассматривать лишь как "бумагомарательство".

Тем временем в Крыму национализировали еще 84 актива физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, которые сотрудничают с Киевом и при этом зарабатывают в регионе деньги, идущие на поддержку Украины.

